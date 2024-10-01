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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المركزي: انخفاض إيرادات قناة السويس 24.3% إلى 6.6 مليار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 03:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ِ انخفضت إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 24.3% لتسجل نحو 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023 -2024، مقابل 8.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، بحسب بيان البنك المركزي المصري المصري.
وأوضح المركزي، أن تراجع الإيرادات جاء نتيجة انخفاض الحمولة الصافية بمعدل 29.6% لتصل إلى 1.1 مليار طن وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 22.2%.
وقال إن انخفاض الإيرادات تركز بشكل أساسي خلال النصف الثاني من السنة المالية 2023-2024 بمعدل 61.7% لتقتصر على نحو 1.8 مليار دولار فقط، الأمر الذي يرجع إلى التوترات التي شهدتها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.
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