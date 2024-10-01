نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التلفزيون الإيراني الرسمي: الحرس الثوري سيعلن بيانًا قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، في نبأ عاجل، بأن الحرس الثوري سيعلن قريبًا عن بيان له.

الجيش الإسرائيلي: هجوم إيراني صاروخي على إسرائيل الآن

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل.

وطلب المتحدث باسم الجيش من الإسرائيليين البقاء في حالة تأهب واتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بدقة.

وأضاف في بيان مصور: "في الدقائق القليلة الماضية، وزعت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات منقذة للحياة في مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد، يطلب فيها من الجمهور الالتزام بإرشادات قيادة الجبهة الداخلية".

وتابع قائلا: "عند سماع صفارة الإنذار، يجب عليك الدخول إلى مكان محمي والبقاء هناك حتى إشعار آخر".

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي يقوم وسيقوم بكل ما هو ضروري لحماية المدنيين.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم إطلاق 100 صاروخ باليستي وصاروخ "كروز" باتجاه إسرائيل.



