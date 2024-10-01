انت الأن تتابع خبر مفاجأة مدوية.. سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر 2024 في الأسواق | العريضة والرفيعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهتم العديد من المواطنين والمستهلكين بسعر طن الأرز الشعير اليوم، لان الأرز من اهم المحاصيل الغذائية التي تحتوي علي العديد من النشويات والكربوهيدرات ويستخدم الأرز في صناعة الكثير من المأكولات وهو عنصر أساسي في كل البيوت المصرية ويتم تخزينه بواسطة التجار والمستهلكين، فقد شهدت جميع أسعار الأرز في الفترة السابقة العديد من التغيرات ولم تستقر الأسعار، فمن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024 وفقا لأخر تحديثات له.

شهدت أسعار الأرز

اليوم استقرارًا ملحوظًا، مما يعكس أيضًا استقرار أسعار السلع الأساسية بشكل عام، وهذا الأمر أسعد الكثير من المواطنين، الذين يأملون في استمرار هذا الاستقرار لتحسين قدرتهم الشرائية، وبلغ سعر طن الأرز الشعير

اليوم التالي:

الأرز الشعير الحبة العريضة: وصل سعر الطن اليوم إلى 17,000 جنيه مصري.

الأرز الشعير الحبة الرفيعة: سجل سعر الطن نحو 15,600 جنيه مصري.

الأرز الأبيض الحبة العريضة: بلغ سعر الطن 26,600 جنيه مصري.

الأرز الأبيض الحبة الرفيعة: وصل سعر الطن إلى 25,400 جنيه مصري.

أسعار السلع الغذائية الأخرى اليوم للمستهلك

إلى جانب أسعار الأرز، إليكم بعض أسعار السلع الغذائية الأخرى اليوم: