انت الأن تتابع خبر ابوزيد: كما توقعنا ساعة الصفر امس نتوقع المفاجأة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الخبير العسكري والاستراتيحي نضال ابوزيد توقعنا توقيت العملية البرية استنادا على المؤشرات التي كانت تتزايد بشكل تدريجي يوحي بان العمل البري يقترب حيث بدات ساعة الصفر الساعة 003 فجرا بتقدم قوات الكوماندوز راس حربة لهجوم بري لن يكون محدودا كما يحاول الإحتلال الترويج له.

واضاف ابوزيد ان الاحتلال دخل بسقف اهداف منخفض حيث اشار الى ان العملية محدودة وضمن توقيت زمني قصير ، في مؤشر على ان قوات الاحتلال تخشى المفاجأة من حزب ولا تريد الدخول بسقف اهدف مرتفع تعجز عن تحقيقها ويتكرر سيناريو غزة وسيناريو 2006 جنوب لبنان.

واشار ابوزيد الى انه ورغم كل الضربات التي تعرض لها حزب الا انه على مايبدو اصبح يريد المعركة البرية لان الاشتباك البري قد يجعل قوات الاحتلال في الساحة التي يحترف فيها حزب الله القتال ويتخلص من الجو الذي ارهق قيادة حزب الله الا ان كل ذلك يعتمد على مدى ردة فعل حزب الله على التوغل البري الامر الذي يمكن من خلاله قياس امكانية الصمود لدى الحزب ام لا ، متوقعا ابوزيد ان يكون هناك مفاجات خاصة اذا ما توغلت الدروع.

وتساءل ابوزيد باي حق يتم غزو بلد عربي يمتلك السيادة، امام انظار ومسمع الجميع وحتى القوات الدولية (اليونيفيل) المنتشرة جنوب لبنان.