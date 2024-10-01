العالم اليوم - وزير إسرائيلي يكشف "معنى عودة سكان الشمال" إلى منازلهم

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 02:21 مساءً - كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، "معنى عودة سكان الشمال" إلى منازلهم آمنين، وهي العبارة التي يرددها المسؤولون الإسرائيليون كثيرا منذ بدء التصعيد مع حزب الله.

وتلقى غالانت قبل بضعة أيام تقريرا من قائد القيادة الشمالية، اللواء أوري غوردين، حول أنشطة الجيش الإسرائيلي لتحديد وتدمير البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان.

كما شاهد وزير الدفاع وسائل القتال التي جلبها مقاتلو الجيش الإسرائيلي، وأعرب عن تقديره لـ"عملهم الجريء".

وفي كلمته أمام الجنود، قال غالانت: "نقوم بتوسيع عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان".

وأضاف: "كل ما ترونه هنا - الأسلحة والصواريخ والمتفجرات وقذائف الآر بي جي - هذه هي الأشياء التي عثر عليها الجيش الإسرائيلي، حيث خططت قوة الرضوان لمهاجمة المواطنين الإسرائيليين وقتلهم واختطافهم".

وتابع: "نحن نقضي على منظمة حزب الله في جنوب لبنان ونقضي على ذراعها قوة الرضوان على كامل خط التماس".

وأشار إلى أن "ما سنفعله هنا هو تعبير عن معنى عودة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين، نحن نغير الوضع الأمني ​​من البداية إلى النهاية".