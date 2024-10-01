عاجل.. القابضة للأدوية تعين الأهلي فاروس لبيع حصص مؤثرة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - أمنية إبراهيم _ علمت بوابة دوت الخليج أن الشركة القابضة للأدوية عينت شركة الأهلي فاروس لتولي دور المستشار المالي لبيع حصص مؤثرة في شركتي تنمية الصناعات الكيماوية “سيد”، ومصر للمستحضرات الطبية “مصر فارما”، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وقالت مصادر مطلعة لبوابة دوت الخليج أنه لم يتم بعد حسم الحد الأقصى للحصص المقرر طرحها بكلا من شركتي سيد للأدوية ومصر فارما، والتي قد تصل إلى حصص أغلبية في حال تلقي عروض جاذبة من مستثمرين استراتيجيين.

وأضافت المصادر أن شركة الأهلي فاروس ستعرض خطة الترويج المستهدفة على الشركة القابضة للأدوية خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم البدء سريعا في مخاطبة المستثمرين بالتوازي مع تعيين المستشار القانوني للصفقات المرتقبة.

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام، تمتلك الشركة القابضة للأدوية كامل أسهم شركة مصر فارما، التي تأسست عام 1939 كأول شركة مصرية لإنتاج الأدوية البشرية والبيطرية بمساهمة بنك مصر، وتضم حاليا مصنعين بإجمالي ٩ خطوط إنتاج.

كما تمتلك الشركة القابضة للأدوية 100٪ من أسهم شركة سيد للأدوية، التي تأسست عام 1947، وهي أولى الشركات التي أقامت مصنع للدواء في أسيوط على مساحة 14 فداناُ بهدف سد احتياجات الصعيد من الأدوية وتدريب طلبة كلية الصيدلة جامعة أسيوط على البحوث العلمية التطبيقية، وتضم نحو ١١ خط إنتاج .