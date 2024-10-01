نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يانكون يتحرك لحل أزمة الشناوي في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتزم ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي لمناقشة بعض الأمور الفنية بعد مباراة السوبر الإفريقي التي خسرها الفريق أمام الزمالك بركلات الترجيح.

جلسة بين يانكون والشناوي لمراجعة أخطاء السوبر

يهدف يانكون من خلال هذه الجلسة إلى تقديم مجموعة من النصائح للحارس الدولي لمساعدته في استعادة مستواه الفني والبدني، خاصة بعد الأداء غير المتوقع الذي قدمه خلال المباراة.

من المقرر أن يستأنف فريق الأهلي تدريباته يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مواجهة الزمالك.

وفي الوقت نفسه، سيبدأ الأهلي الاستعداد لمبارياته القادمة، وعلى رأسها مواجهة العين الإماراتي المقررة في 29 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة في بطولة كأس العالم "الإنتركونتيننتال"، بالإضافة إلى منافسات كأس السوبر المصري.

