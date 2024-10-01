نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مفاجىء من الخطيب بشأن ضم صفقات جديدة إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جددت إدارة الأهلي اهتمامها بملف الصفقات وذلك بعد خسارة لقب كأس السوبر الإفريقي أمام غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

قرار مفاجىء من الخطيب بشأن ضم صفقات جديدة إلى الأهلي

ووفقا لمصدر داخل الأهلي في تصريحات صحفية فإن محمود الخطيب رئيس الأهلي سيعقد العديد مع الجلسات مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أثناء المرحلة المقبلة من أجل مناقشة تداعيات خسارة السوبر الإفريقي وطرح الأسماء المقرر التفاوض معها سواء قبل غلق باب القيد في الفترة الحالية أو خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل في يناير القادم.

وأكد المصدر أن كولر طلب من قبل التعاقد مع التونسي محمد بن رمضان والفلسطيني يوسف ساليتش وأن هناك احتمالية لفتح باب المفاوضات معهم مجددا بجانب إمكانية فتح باب التفاوض من أجل التعاقد مع صفقات محلية، أهمها سيكون مصطفى زيكو نجم زد إلا أن كل تلك الأسماء سيتم حسم أمر فتح التفاوض معها مجددًا بعد جلسات الخطيب مع كولر المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي حسمت التعاقد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع 4 صفقات، هم: المغربي يحيى عطية الله والقطري من أصول مصرية يوسف أيمن كل منهما لمدة موسم على سبيل الإعارة والمغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم وعمر الساعي لمدة 5 مواسم.