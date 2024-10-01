نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. إصابة محمد هاني تؤجل رحيل لاعب الأهلي ومدرب الزمالك يتغزل في شيكابالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في السطور التالية:

إصابة محمد هاني تؤجل رحيل لاعب الأهلي

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن قرار مسئولو النادي الأهلي تجميد ملف رحيل خالد عبد الفتاح لاعب الفريق إلى البنك الأهلي بسبب إصابة محمد هاني الأخيرة.

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات تلفزيونية: تعرض محمد هاني لإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة في مباراة الزمالك الأخيرة بالسوبر الأفريقي ويحتاج للتأهيل فترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.

وتابع: يخشى مسئولو الأهلي من رحيل خالد عبد الفتاح قبل بدء الموسم الجديد لأن هذا سيوثر على الجبهة اليُمنى التي لا يوجد بها سوى عمر كمال عبد الواحد والذي يشارك كجناح لكن سيتم توظيفه كظهير أيمن بعد إصابة محمد هاني.

وأختتم محمد الليثى حديثه، قائلا: يبحث مسئولو الأهلي خلال الأيام المقبلة موقف خالد عبد الفتاح النهائي، وقد يستمر اللاعب مع الفريق بسبب إصابة محمد هاني رغم ترحيب النادي برحيله في وقت سابق وقبل إصابة الظهير الأساسي للفريق.

مدرب الزمالك يتغزل في شيكابالا

تحدث أندري بيكي مدرب فريق الزمالك، عن تأثير محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق، ودوره مع الجهاز الفني واللاعبين.

وقال بيكي في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "شيكابالا مؤسسة كاملة ولا يمكن أن يشكك أحد في قدراته نهائيا".

وتابع: "هو له دور مؤثر جدا مع الزمالك، ويأتي دائما إلينا في المكتب للحديث معنا عن أمور فنية وأشياء يمكننا تنفيذها".

وزاد: "شيكا لاعب مهاري ومميز حدا في الهجوم، ولاعبي الهجوم يكون لديهم دائما افكار مميزة تن التحركات في الملعب".

وأتم: "شيكابالا له تأثير واضح على الجميع في الزمالك واللاعبين وتأثيره إيجابي، حتى الأطفال الصغار في النادي يريدون أن يصبحوا مثله، وسيكون له دور مؤثر جدا معنا في الموسم المقبل".

شوبير يُعلق على تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا بالأهلي



علق الإعلامي أحمد شوبير على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بتعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًا للفريق خلال الفترة المقبلة.

استرجع ذكرياته مع محمد رمضان قائلًا إن الأخير اعتزل كرة القدم مبكرا وتولى منصب مدير الكرة، وذكر واقعة خلال مباراة ضد أسوان، حيث سجل الأهلي هدفًا، وكان هناك قانون جديد يمنح إنذارا لمن يلمس الكرة باليد، ما أدى إلى طرد اللاعب جمال السيد بعد حصوله على إنذارين خلال 21 دقيقة من المباراة.

وأضاف شوبير: "قدمت أداءً رائعًا في تلك المباراة، وبعد انتهائها حصلت مشادة بسيطة بيني وبين أسامة عرابي، في اليوم التالي، أشاد محمد رمضان بأدائي في الاجتماع مع اللاعبين.

كنت حينها قائد الفريق ورغم أنني كنت أكبر من رمضان سنًا، إلا أنه منحني مكافأة بقيمة 150 جنيهًا بسبب أدائي الجيد. ولكنه مازحني بخصم 200 جنيه بسبب المشادة مع عرابي، فقلته له مازحًا: 'كده خسران' وضحكنا جميعًا".

وتابع شوبير قائلًا: "كان لرمضان موقف حاسم في الأهلي عندما شعر بوجود تذمر من بعض اللاعبين. طلب عقد اجتماع معنا ورفض إغلاق باب غرفة الملابس، وأعلن بوضوح أن من لا يعجبه كلامه يمكنه مغادرة النادي، ومن يوافق عليه يمكنه الاستمرار مع الفريق.

وأكد أن من سيلتزم بالقواعد سيستمر، ومن لا يلتزم سيستغني عنه النادي وسيحصل على مستحقاته كاملة، ولكن الخروج عن النظام لن يُسمح به في الأهلي".

