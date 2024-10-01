تشكيل آرسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



ويحتضن ملعب الإمارات المباراة المرتقبة التي تجمع بين أرسنال وباريس سان جيرمان في مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا



وتنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



تشكيل آرسنال المتوقع ضد باريس سان جيرمان الفرنسي



ومن المتوقع أن يعتمد ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز على تشكيلة مكونة من:-

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: تيمبير، جابرييل، ساليبا، كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ليوناردو تروسارد، جابرييل مارتينيلي



القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا



وتنقل مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم ستنقل مباشرة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستكون مواجهة أرسنال وباريس سان جيرمان متاحة خلالها.

