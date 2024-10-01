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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني للمنتخب العراقي الإسباني، خيسوس كاساس، قائمة اللاعبين لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية الشهر المقبل، ضمن منافسات الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

26 لاعبًا في قائمة "أسود الرافدين" لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد العراقي لكرة القدم أن القائمة ضمت 26 لاعبًا هم جلال حسن وفهد طالب وحسين حسن ومناف يونس وزيد تحسين وريبين سولاقا وسعد ناطق وحسين علي ومصطفى سعدون وميرخاس دوسكي وأحمد يحيى وأمير العماري وإبراهيم بايش وصفاء هادي ولوكاس شليمون وأمجد عطوان وأسامة رشيد ومحمد الطائي ومنتظر ماجد ويوسف الأمين ولؤي العاني وأحمد ياسين وعلي جاسم ومهند علي وأيمن حسين وعلي الحمادي.

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة العراقي عن كاساس قوله: "عدم الجاهزية نتيجة الإصابة كانت سببا في عدم استدعاء الثلاثي فرانس بطرس من نادي بورت التايلاندي وزيدان إقبال من نادي أوتريخت الهولندي ودانيلو السعد من نادي هيرينفين الهولندي على أمل أن تكون فترة التوقف الدولي كفيلة لاسترجاع الجاهزية، والعودة إلى التدريبات مع أنديتهم في الاستحقاقات المقبلة".



ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب العراقي نظيره الفلسطيني في العاشر من الشهر المقبل على أرضه بملعب جذع النخلة في البصرة، فيما يلتقي في الخامس عشر منه بالمنتخب الكوري الجنوبي في كوريا.

وحصد المنتخب العراقي أربع نقاط في التصفيات من فوز على منتخب عمان وتعادل مع منتخب الكويت.