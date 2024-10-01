انت الأن تتابع خبر حق الشيبي مجاش..تصريحات مثيرة للاعب أحمد سامي بشأن أزمة الشحات والشيبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام نجم نادي بيراميدز “أحمد سامي” بالحديث عن بعض الكواليس الخاصة بأزمة زميله في نادي بيراميدز أحمد الشيبي مع لاعب المارد الأحمر حسين الشحات، حيث قد أكد أحمد سامي في أحد تصريحاته بأن حق زميله في الفريق “الشيبي” لم يأتي بعد وأنه يشعر بغضب شديد، ونحن خلال تلك المقالة سنوضح لكم أبرز تصريحات أحمد سامي حول أزمة الشحات والشيبي.

أبرز تصريحات أحمد سامي حول أزمة الشيبي والشحات

تحدث نجم نادي بيراميدز في أحد التصريحات بشأن أزمة زميله في الفريق الشيبي مع حسين الشحات لاعب الأهلي قائلًا: خلال مباراة السوبر التي جمعت نادي بيراميدز مع الأهلي فقد حدثت مشادة كبيرة بين زميلي أحمد الشيبي ولاعب الأهلي حسين الشحات، وقد تعرض الشيبي للضرب وبالرغم من ذلك لم يحصل على حقه بعد، وخلال أحد المباريات الآخرى فقد تعرض للإهانة كما أن حقه لم يأتي أيضًا.

وقد أضاف أحمد سامي في تصريحاته بأنه خلال الازمة بين الشيبي والشحات لم يشاهد اللقطة، ولكن عندما رأيتها بعد ذلك قمت بالاعتذار إليه، أنا لم أكن على علم بما حدث أثناء وقت الأزمة وكان الشيبي يقول لي ضربني وأنا لم أكن أفهم إلا بعد أن شاهدت اللقطة بعد المباراة.

واختتم أحمد سامي تصريحاته بأن العقوبة التي أصدرها اتحاد الكرة بحق حسين الشحات لم تأتي بحق الشيبي بكل آسف.

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