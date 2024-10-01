نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة محمد هاني تؤجل رحيل لاعب الأهلي هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن قرار مسئولو النادي الأهلي تجميد ملف رحيل خالد عبد الفتاح لاعب الفريق إلى البنك الأهلي بسبب إصابة محمد هاني الأخيرة.

تأجيل رحيل خالد عبد الفتاح عن الأهلي

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات تلفزيونية: تعرض محمد هاني لإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة في مباراة الزمالك الأخيرة بالسوبر الأفريقي ويحتاج للتأهيل فترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.

وتابع: يخشى مسئولو الأهلي من رحيل خالد عبد الفتاح قبل بدء الموسم الجديد لأن هذا سيوثر على الجبهة اليُمنى التي لا يوجد بها سوى عمر كمال عبد الواحد والذي يشارك كجناح لكن سيتم توظيفه كظهير أيمن بعد إصابة محمد هاني.

وأختتم محمد الليثى حديثه، قائلا: يبحث مسئولو الأهلي خلال الأيام المقبلة موقف خالد عبد الفتاح النهائي، وقد يستمر اللاعب مع الفريق بسبب إصابة محمد هاني رغم ترحيب النادي برحيله في وقت سابق وقبل إصابة الظهير الأساسي للفريق.