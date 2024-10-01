نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يُعلق على تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد شوبير على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بتعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًا للفريق خلال الفترة المقبلة.

استرجع ذكرياته مع محمد رمضان قائلًا إن الأخير اعتزل كرة القدم مبكرا وتولى منصب مدير الكرة، وذكر واقعة خلال مباراة ضد أسوان، حيث سجل الأهلي هدفًا، وكان هناك قانون جديد يمنح إنذارا لمن يلمس الكرة باليد، ما أدى إلى طرد اللاعب جمال السيد بعد حصوله على إنذارين خلال 21 دقيقة من المباراة.

وأضاف شوبير: "قدمت أداءً رائعًا في تلك المباراة، وبعد انتهائها حصلت مشادة بسيطة بيني وبين أسامة عرابي، في اليوم التالي، أشاد محمد رمضان بأدائي في الاجتماع مع اللاعبين.

كنت حينها قائد الفريق ورغم أنني كنت أكبر من رمضان سنًا، إلا أنه منحني مكافأة بقيمة 150 جنيهًا بسبب أدائي الجيد. ولكنه مازحني بخصم 200 جنيه بسبب المشادة مع عرابي، فقلته له مازحًا: 'كده خسران' وضحكنا جميعًا".

وتابع شوبير قائلًا: "كان لرمضان موقف حاسم في الأهلي عندما شعر بوجود تذمر من بعض اللاعبين. طلب عقد اجتماع معنا ورفض إغلاق باب غرفة الملابس، وأعلن بوضوح أن من لا يعجبه كلامه يمكنه مغادرة النادي، ومن يوافق عليه يمكنه الاستمرار مع الفريق.



وأكد أن من سيلتزم بالقواعد سيستمر، ومن لا يلتزم سيستغني عنه النادي وسيحصل على مستحقاته كاملة، ولكن الخروج عن النظام لن يُسمح به في الأهلي".

