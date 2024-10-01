نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسام حسن يستقر على استبعاد نجم الأهلي من معسكر المنتخب القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تطرق الإعلامي أحمد شوبير إلى استبعاد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، من قائمة منتخب مصر خلال معسكر أكتوبر، وذلك ضمن الاستعدادات لمباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

شوبير: حسام حسن يستبعد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر لتراجع مستواه

وأوضح شوبير في برنامجه الإذاعي أن مدرب المنتخب حسام حسن اتخذ قرار استبعاد عاشور بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، مما دفع الجهاز الفني لإعادة تقييم خياراته فيما يتعلق بتشكيل الفريق.

يُذكر أن مباراة الذهاب ستقام يوم 11 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، بينما ستُلعب مباراة العودة في العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم 15 أكتوبر.

