الرياضة

عاجل.. حسام حسن يستقر على استبعاد نجم الأهلي من معسكر المنتخب القادم

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أحمد جودة - القاهرة -  

تطرق الإعلامي أحمد شوبير إلى استبعاد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، من قائمة منتخب مصر خلال معسكر أكتوبر، وذلك ضمن الاستعدادات لمباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

شوبير: حسام حسن يستبعد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر لتراجع مستواه

وأوضح شوبير في برنامجه الإذاعي أن مدرب المنتخب حسام حسن اتخذ قرار استبعاد عاشور بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، مما دفع الجهاز الفني لإعادة تقييم خياراته فيما يتعلق بتشكيل الفريق.

يُذكر أن مباراة الذهاب ستقام يوم 11 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي، بينما ستُلعب مباراة العودة في العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم 15 أكتوبر.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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