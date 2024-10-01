انت الأن تتابع خبر النصر السعودي يحقق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا على حساب الريان القطري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجح فريق النصر السعودي في تحقيق فوزه الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، بتغلبه على نادي الريان القطري بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الإثنين على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

أهداف المباراة

افتتح التسجيل للنصر اللاعب ساديو ماني في الدقيقة 45+1، بعد كرة رأسية قوية سكنت شباك الحارس باو فيكتور.

وفي الدقيقة 76، أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لفريقه، بعد تمريرة رائعة من عبد الرحمن غريب، حيث سدد كرة صاروخية بيسراه إلى أقصى الزاوية اليمنى للحارس، مؤكداً على تألقه في المباريات الحاسمة.

في الدقيقة 87، تمكن نادي الريان من تقليص الفارق، حيث سجل روجر جيديس هدفاً بعد استلامه كرة من المغربي أشرف بن شرقي، ليضعها في الشباك.

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