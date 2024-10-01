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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الوصل المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء استعارة الجناح جوناتاس سانتوس من منافسه المحلي العين حتى نهاية الموسم الحالي.

جوناتاس سانتوس إلى الوصل على سبيل الإعارة

وقال الوصل في بيان عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "نعلن انضمام الجناح الإماراتي جوناتاس سانتوس للوصل قادما من نادي العين على سبيل الإعارة لموسم واحد.

"كل الشكر والتقدير لنادي العين على حسن تعاونه في إتمام الصفقة".



ومن جانبه قال العين حامل لقب دوري أبطال آسيا في بيان "في إطار العلاقات الوطيدة والمتميزة بين ناديي العين والوصل ودعمًا للاعبين المواطنين لإتاحة الفرصة للمشاركة والجاهزية لتدعيم صفوف منتخباتنا الوطنية، توصل العين لاتفاق مع الوصل لانتقال جوناتاس سانتوس لصفوف الوصل حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة".

وخسر الوصل 0-2 على أرضه أمام الأهلي السعودي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة أمس الاثنين فيما يلتقي العين خارج أرضه في وقت لاحق اليوم مع الغرافة القطري.

ويحتل العين المركز الثالث في الدوري المحلي بسبع نقاط من ثلاث مباريات وهو ذاته رصيد الوصل لكن من أربع مباريات.

