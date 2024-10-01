تشكيل آرسنال ضد باريس سان جيرمان في قمة دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة آرسنال ضد باريس سان جيرمان



ينزل الفريق الباريسي ضيفًا ثقيلًا على الجانرز، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء، اليوم، الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر 2024 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان



حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تمبر، ساليبا، جابريل، كالافيوري.

خط الوسط: ديكلان رايس، بارتي، كاي هافرتز.

خط الهجوم: تروسار، مارتينيلي، ساكا.

وتنقل مباراة آرسنال مع باريس سان جيرمان، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

