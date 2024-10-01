عاجل.. الأتحاد الآسيوي يعلن قوائم المرشحين للفوز بالجوائز السنوية 2023

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قوائم المرشحين للفوز بالجوائز السنوية 2023 قبل أقل من شهر من موعد الحفل.

الأتحاد الآسيوي يعلن قوائم المرشحين للفوز بالجوائز السنوية 2023

وسيتم تتويج أفضل نجوم آسيا، الذين يتصدرهم الفائزان بجائزتي أفضل لاعب في آسيا وأفضل لاعبة في آسيا، يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما تقام النسخة الثامنة والعشرون من جوائز الاتحاد الآسيوي السنوية في قصر السلام الكبير بجامعة كيونغ هي في كوريا الجنوبية.



ويتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا مجموعة من النجوم المتألقين، وهم الأردني يزن النعيمات وسيول يونغ-وو، من كوريا الجنوبية، والقطري أكرم عفيف.

وساهم النعيمات، أحد اللاعبين الرئيسيين وراء حملة الأردن التي لا تنسى في كأس آسيا قطر 2023، عبر تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين، لمساعدة منتخب بلاده في الوصول إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه.

قاد المهاجم خط الهجوم بثقة وجاءت ثلاثة من أهدافه في الأدوار الإقصائية (دور الـ16 وقبل النهائي، بالإضافة إلى هدف منتخب بلاده في النهائي).

كما ساعد النعيمات الأردن على تصدر مجموعته في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية، حيث سجل ثلاثة أهداف ليحافظ الأردن على مساره نحو الظهور الأول في كأس العالم.

في المقابل، وبعد أن أثبت نفسه على مستوى النادي خلال العامين الماضيين، تألق سيول مع منتخب كوريا الجنوبية عبر سلسلة من العروض القوية بعد ظهوره الأول مع الفريق الأول في يونيو (حزيران) 2023.

وظهر الظهير الحيوي في جميع مباريات منتخب بلاده خلال كأس آسيا 2023، حيث صنع هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال مباراة دور الـ16 أمام السعودية.

وهو يمتلك القدرة على اللعب في طرفي الملعب، كما واصل اللاعب تألقه مع نادي أولسان حيث ساهم في فوز الفريق بلقب الدوري المحلي للمرة الثانية على التوالي وبلوغ قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

من جهته قدم عفيف عروضًا رائعة في كأس آسيا 2023، حيث احتفظ حامل اللقب المنتخب القطري بلقبه على أرضه بطريقة مميزة.

وأصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية، حيث أنهى البطولة برصيد 8 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، ليفوز بجائزتي أفضل لاعب والهداف.

كما واصل عفيف التألق مع نادي السد، ليقود الفريق إلى الفوز بلقب الدوري القطري السابع عشر القياسي، بعدما سجل 26 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة خلال 22 مباراة، وهو يتطلع للفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية بعد عام 2019.

أما بالنسبة لجائزة أفضل لاعبة آسيوية ستتنافس الأسترالية كورتني فاين، واليابانية كيكو سيكي وكيم هي-ري، من كوريا الجنوبية، للفوز بالجائزة.

حسمت ضربة الجزاء الحاسمة التي نفذتها فاين أمام فرنسا في أغسطس (آب) الماضي أطول ركلات ترجيح في تاريخ كأس العالم للسيدات، حيث نجح منتخب أستراليا في بلوغ قبل نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه.

وشاركت المهاجمة في جميع مباريات أستراليا السبع في البطولة، كما قدمت عروضا مميزة مع نادي سيدني، حيث سجلت 10 أهداف إلى جانب 6 تمريرات حاسمة، لتساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الأسترالي للسيدات للمرة الخامسة (رقم قياسي) وللمرة الثانية على التوالي.

من جهتها تألقت المهاجمة اليابانية سيكي في موسمها العاشر مع نادي أوراوا ريد دياموندز خلال منافسات الدوري الياباني للسيدات، حيث سجلت 20 هدفا وقدمت 10 تمريرات حاسمة خلال 22 مباراة في الطريق إلى اللقب الثاني على التوالي. كانت سيكي متألقة أيضا في بطولة الأندية الآسيوية للسيدات 2023، حيث سجلت في جميع المباريات الأربع لتنهي المنافسة برصيد 7 أهداف، لتقود أوراوا إلى رفع لقبه القاري الأول.

وكانت أيضًا جزءًا من منتخب اليابان في كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزلندا 2023، ولعبت ثلاث مباريات في مسيرة الفريق إلى الدور ربع النهائي.

في المقابل، تمتعت كيم، قائدة النادي ومنتخب كوريا الجنوبية، بحضور قوي في الدفاع خلال موسم قوي آخر، كما قادت منتخب بلادها في كأس العالم للسيدات للمرة الثالثة على التوالي، حيث تعادل الفريق مع ألمانيا 1-1، كما قادت كيم نادي هيونداي ستيل ريد اينجلز للفوز بلقب الدوري الكوري للسيدات للمرة الحادية عشرة على التوالي، وحصل النادي أيضا على المركز الثاني في بطولة الأندية الآسيوية للسيدات 2023.

وتقديرًا لتطور كرة القدم النسائية في السنوات الأخيرة ونجاح أفضل لاعبات القارة، سيتم منح جائزة أفضل لاعبة محترفة خارج القارة لأول مرة في هذه النسخة، حيث تتنافس الأسترالية إيلي كاربنتر واليابانية يوي هاسيجاوا على شرف الإنجاز التاريخي من خلال الظفر بالنسخة الأولى من هذه الجائزة، مما يرفع العدد الإجمالي لفئات الجائزة إلى 19.

وفي ما يلي قائمة بأسماء الجوائز والمرشحين لها:

أفضل لاعب في آسيا

يزن النعيمات (الأهلي/العربي، الأردن)

سيول يونغ-وو (أولسان/سرفينا زفيزدا، كوريا الجنوبية)

أكرم عفيف (السد، قطر)

أفضل لاعبة في آسيا

كورتني فاين (سيدني/نورث كارولينا كوريج، أستراليا)

كيكو سيكي (أوراوا ريد دايموندز/برايتون هوف ألبيون، اليابان)

كيم هي-ري (هيونداي ستيل ريد اينجلز، كوريا الجنوبية)

أفضل لاعب محترف خارج القارة (الرجال)

مهدي تاريمي (بورتو/انتر ميلان، إيران)

موسى التعمري (مونبيلييه، الأردن)

سون هيونغ-مين (توتنهام هوتسبير، كوريا الجنوبية)

أفضل لاعبة محترفة خارج القارة (السيدات)

إيلي كاربنتر (أولمبيك ليون، أستراليا)

يوي هاسيجاوا (مانشستر سيتي، اليابان)

أفضل لاعب لكرة الصالات

سعيد أحمد عباسي (إيران)

فايز علي سردوروف (طاجيكستان)

ديلشود رحمتوف (أوزبكستان)

أفضل مدرب في آسيا (الرجال)

غراهام آرنولد (أستراليا)

جو أويوا (اليابان تحت 23 عاما)

هوانغ سون-هونج (منتخب كوريا الجنوبية تحت 23 عاما)

أفضل مدربة في آسيا (السيدات)

ليا بلايني (منتخب أستراليا للشابات تحت 20 عاما)

تومومي مياموتو (منتخب اليابان للسيدات)

بارك يون-جونج (منتخب كوريا الجنوبية للشابات تحت 20 عاما)

أفضل لاعب شاب (الرجال)

جاكو نواتا (مدرسة كاميمورا جاكوين الثانوية، اليابان)

باي جون-هو (دايجون هانا سيتيزن/ستوك سيتي، كوريا الجنوبية)

عباسبيك فايزولاييف (سيسكا موسكو، أوزبكستان)

أفضل لاعبة شابة (السيدات)

دانييلا جاليتش (ملبورن سيتي/إف سي توينتي، أستراليا)

تشاي أون-يونج (نادي ولميدو، كوريا الشمالية)

كيسي فاير (اينجل سيتي، كوريا الجنوبية)

أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة البلاتينية)

اتحاد إيران لكرة القدم

الاتحاد الياباني لكرة القدم

اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم

أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة الماسية)

الاتحاد الصيني لكرة القدم

الاتحاد التايلاندي لكرة القدم

الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم

أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة الذهبية)

اتحاد تايوان لكرة القدم

اتحاد هونغ كونغ الصين لكرة القدم

اتحاد نيبال لكرة القدم

أفضل اتحاد وطني في آسيا (الفئة الياقوتية)

اتحاد بوتان لكرة القدم

اتحاد غوام لكرة القدم

اتحاد لاوس لكرة القدم

أفضل اتحاد إقليمي في آسيا

اتحاد وسط آسيا لكرة القدم

اتحاد شرق آسيا لكرة القدم

اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم

جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئة الذهبية)

الاتحاد الأسترالي لكرة القدم

الاتحاد الصيني لكرة القدم

الاتحاد السنغافوري لكرة القدم

جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لكرة (الفئة الفضية)

اتحاد غوام لكرة القدم

الاتحاد الهندي لكرة القدم

الاتحاد التايلاندي لكرة القدم

جوائز تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين (الفئة البرونزية)

الاتحاد الكمبودي لكرة القدم

اتحاد الصين تايبيه لكرة القدم

الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم

الجائزة الخاصة للحكام

يويتشي هاتانو (اليابان)

تركي عبد الله الصالحي (سلطنة عمان)

إبراهيم يوسف الرئيسي (الإمارات)

