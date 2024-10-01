انت الأن تتابع خبر تذاكر حفل وائل جسار وسيرين عبد النور بالأردن تصل إلى 400 دينار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المقرر ان يُحيي كل من الفنان اللبناني وائل جسار والنجمة اللبنانية سيرين عبد النور حفلاً غنائياً يوم الجمعة 18 تشرين الأول، في البحر الميت بالأردن، لتقديم أجمل الأغاني التي يحبها الجمهور.

وطرحت الشركة المنظمة عدة فئات للتذاكر مع الإقامة، هي الدرجة الثالثة C بـ 250 دينارا ، ,والثانية B بـ 300 دينار، ,والأولى A بـ 350 دينارا ، بالإضافة الى فئة VIP ZONE بـ 400 دينار.

كما طرحت عدة فئات دون إقامة، الثالثة C بـ 110 دنانير، ,والثانية B بـ 160 دينارا، ,والأولى A بـ 210 دنانير، بالإضافة الى فئة VIP ZONE بـ 250 دينارا.