نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرحية "فارس يكشف المستور" لمحمد صبحي ترفع لافتة "كامل العدد" في أول أسبوعين من عرضها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الفنان محمد صبحي مسرحيته الجديدة "فارس يكشف المستور"، وحقق العرض نجاحًا وإقبالًا جماهيريًا كبيرًا، ورُفعت لافتة " كامل العدد " في كل الليالي التي عرضت فيها المسرحية لمدة أسبوعين من عرضها.

مواعيد عرض مسرحية "فارس يكشف المستور"

يواصل الفنان محمد صبحي وفرقته " استديو الممثل " تقديم " فارس يكشف المستور " خلال أيام:الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، ويبدأ عرض المسرحية في الساعة السابعة مساءً على مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل.

أبطال مسرحية "فارس يكشف المستور"

مسرحية "فارس يكشف المستور" كوميدية غنائية استعراضية بطولة النجم محمد صبحي، ويشاركه البطولة ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلي فوزي، داليدا، مصطفي يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي، داليا نبيل، مايكل ويليام، محمود أبوهيبة، حلمي جلال، محمد عبدالمعطي، علاء فؤاد، جمال عبد الناصر، وليد هاني، والأطفال: مريم شريف، ريماس الخطيب، لمار عواد، بلال محمد.

فريق عمل مسرحية فارس يكشف المستور

مسرحية «فارس يكشف المستور» كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي، وشارك في كتابتها أيمن فتيحة، والديكورات لمحمد الغرباوي، أما الأشعار فكتبها عبدالله حسن، والموسيقي والألحان لشريف حمدان، وتصميم الأفيش والدعاية أحمد نور الدين.