بعد تصدره التريند.. تعرف على أبرز تصريحات أحمد عزمي التلفزيونية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان أحمد عزمي تريند محركات بحث جوجل، فور ظهوره مع الإعلامية والفنانة الكبيرة اسعاد يونس، وكشف عزمي عن كواليس مقابلته مع عمرو الفقي المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،وكواليس وفاة والدته،وغيرها من الأمور.

وقال: “اول مكالمة جاتلي كانت بعد 24 ساعة من المستشار الإعلامي للشركة المتحدة، أنا عملت البوست ومفتحتش السوشيال ميديا تاني واستنيت التليفون يرن لو مرنش يبقى اللي عملته كان غلط وربنا يتولاني، لما كلمني قالي عندك ميعاد مع عمرو الفقي، وقعدت أعيط وأعصابي سابت من الفرحة مكنتش مصدق ومش عارف أرد قولتله الحمدلله وشكرته، قفلت معاه وكنت سعيد وخايف وبعدها كلمني عمرو الفقي قال لي أنا في انتظارك”.

وأضاف: “أول ما دخلت المنتجة دينا كريم بركن العربية شوفتها وهي داخلة قالتلي هستناك فوق المقابلة كانت كأني اعرفه من زمان وكأننا اتكلمنا كتير وقال لي انت متعرفش احنا بنحبك اد ايه وانت مكانك بينا موجود واللي جاي كله خير وهنفضل في ضهرك وكأن كل تعبي راح وحد شال من على ضهري فترة ألم وحسيت إنه بيتي، واتفاجئت بالتعاقد كنت فاكر إنه لقاء تراضي اتفاجئت إن في عقد والصورة اتاخدت وانا بقول لدينا أنا بقيت معاكي تاني”.

أحمد عزمي يكشف حقيقة أزمته مع المخرج وحيد حامد: منتج وقع بينا وقاله ده بيتنطط علينا

وتابع: “قبل كده حصل كلاش في فيلم دم الغزال كنت ماضي مع وحيد حامد وبعده كنت ماضي مسلسل الدم والنار بعتلي الاسكريبت وكان المنتج الفني مش بيحبني وكان في حركة عارف إنه بيضايقي وضغط عليا في التعاقد بعدها بـ 5 أيام لقيته بيكلمني وبيقول لي انزل قررنا ننزل أجرك للربع وانا رفضت لأني ازاي بعد ما امضي رقم تقللوه، راح لاستاذ وحيد حامد قاله الواد بيتنطط علينا وفاكر نفسه أحمد زكي، كنت حزين من خسارتي لأستا وحيد حامد أنا حبيت السينما من أفلامه، بعدها لقيت وحيد حامد بيكلمني وبيقولي انا عرفت اللي حصل وعرفت الحقيقة قالي انا عايزك في فيلم وعد واول ما تيجي كلمني وتجيلي”.

وأشار: “الفترة دي كنت حاسس إني جوا مركب وشايف الاعمال وشايف اني في مركب بتبعد لحد ما بقيت شايف ضباب حاسس اني عايز ابقى موجود واحقق حاجة حاسس إنه عندي مسؤوليات كبيرة، تراكم الناس في الشارع الكلمة اللي كنت بحبها زمان بقت توجع انت فين عايز اشوفك وحسيت اني مش هعرف ارجع ومفيش طريقة ارجع كل ده خلاني اكتب الحالة اللي حاسس بيها”.

وواصل: “أمي لما ماتت بقى عندي احساس إني اتحرمت من الدعوة بتاعتها، هي اللي حفظتني بنفسها صورة ياسين كاملة وفي الأيام الأخيرة كنت بقوم وقت دوت الخليج أصلي وأقرأ سورة ياسين على روحها، ولما حصل البوست وردود الأفعال عليه لقيت نفسي بكلمها وبقولها انتِ لسه موجودة وكنت حاسس إني تعبان وكأنها خدتني في خضنها وبتطبطب عليا”.