تعرف على تفاصيل حفل وائل جسار في الأردن

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان وائل جسار إحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة والتي من المقرر ان تقام في الأردن يوم ١٨ أكتوبر،ومن المتوقع أن يقدم وائل جسار خلال حفله الغنائي في الاردن باقة متنوعة من أشهر أعماله الغنائية المتنوعة بين الجديد والقديم واغنياته باللهجة المصرية التي يحبها ويفضلها الشعب العربي.

وائل جسار يدعم لبنان

وفي وقت سابق، حرص الفنان وائل جسار على دعم دولته لبنان وذلك بعد القصف الذي تتعرض له على يد الكيان الصهيوني الإسرائيلي، حيث كتب على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام في منشور رصده موقع تحيا مصر: لبنان بلدي الحبيب جريح.. الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى.

آخر أعمال وائل جسار

والجدير بالذكر آخر أعمال وائل جسار هو طرحه أغنية حد يحبني عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وعبر مختلف منصات الاستماع العرربية وحققت الأغنية نسب مشاهدات واستماع عالية كالمعتاد من أعمال وائل جسار، والأغنية جاءت بتوقيه الكاتب محمد الشافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت.

كما تصدر التريند أيضا بأغنية كل وعد من كلمات رفيق نجيب، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين، منتج منفذ رامز سليمان، وإخراج الكليب نور سالم.