أحمد عزمي: "ابني سر بعودتي للوسط الفني وعايز أبقى مثل أعلي له"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان أحمد عزمي ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة" التي تقدمة الإعلامية أسعار يونس، غبر شاشة DMC

أبدى الفنان أحمد عزمي استياءه من غيابه الطويل عن الساحة الفنية، والذي أدى إلى استبعاده من الترشيحات للأعمال الفنية.

وذكر عزمي أن الأعمال التي قدمها مؤخرًا كانت خارج مصر، مما أدى إلى عدم تمكن الجمهور من مشاهدتها.

واستكمل: "ابني آدم هو الدافع الأساسي لتحركي ومناشدتي للقائمين على الصناعة لدعمي في الترشيحات الفنية"، مؤكدًا أنه يسعى ليكون قدوة حسنة لابنه آدم، وأنه يشعر بالسعادة عندما يلقى الحب والتقدير من الناس في أي مكان يذهب إليه.

وقال أحمد عزمي، إن "مشكلة الوسط الفني عندما تغيب فترة لأي ظرف تبتعد عن الترشيحات الخاصة بالمشاركة في الأعمال الفنية، وغيابي أخرجني من المشهد".

وتابع: "المشكلة الأكبر إن الأعمال اللي قدمتها الفترة الماضية كانت خارج مصر والناس لم ترها، آدم ابني هو من جعلني أتحرك وأناشد القائمين على الصناعة لدعمي في ترشيحات الأعمال الفنية".

وأضاف “عزمي” قائلا: "حاسس إني عايز أبقى مثل أعلى لأبني آدم ويبقى فرحان بيَّ، وأنا وهو لما ننزل أي مكان بنلاقي حب من الناس، وحسيت إني مقصر شوية وإني لازم أوصل صوتي للقائمين على الشركة المتحدة وكتبت منشور وقعدت أعدل فيه لمدة يومين علشان ما أضغطش ولكن أنوَّر فلاش على أحمد عزمي وإن له تاريخ كويس يستحق منحه الفرصة".