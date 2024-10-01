"فخورة إني من أم لبنانية".. حلا شيحة تدعم لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها، صورة مع والدتها معبرة عن سعادتها وفخرها إنه ا ابنة سيدة لبنانية جنوبية، وذلك بعد الانتهاكات التي تعرض لها الشعب اللبناني، والحرب الإسرائيلية، وسقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين.

ونشرت حلا شيحة صورة من الطفولة مع والدتها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "فخورة إني من أم لبنانية جنوبية، من روح الجنوب وصلابتها وصمودها".

أبطال مسلسل “إمبراطورية ميم”

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة هو مشاركتها في مسلسل “إمبراطورية ميم” مع نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

أحداث “إمبراطورية ميم”



مسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.