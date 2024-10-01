تعرف على موعد تصوير أحمد بدير مسلسل حكيم باشا

القاهرة - محمد ابراهيم -



يستعد النجم أحمد بدير لتصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "حكيم باشا"،



و من المقرر أن يبدأ تصوير أول مشاهده في مسلسل حكيم باشا الأسبوع المقبل، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

أبطال حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، أحمد بدير، أحمد عبدالله محمود، سلوى خطاب، سلوى عثمان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، يارا قاسم، أحمد فهيم، رياض الخولي، محمد نجاتي، منذر رياحنة، أحمد صيام وآخرين.

آخر أعمال أحمد بدير



والجدير بالذكر اخر أعمال أحمد بدير مسلسل كوبرا ومسلسل جودر، بطولة ياسر جلال تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وشارك في العمل كل من وفاء عامر، ياسمين رئيس، أيتن عامر وآخرين، كما شارك في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة سلمى أبو ضيف وتأليف سمر طارق وإخراج ياسمين أحمد كامل وشارك في العمل كل من ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، انتصار، فرح يوسف.

وظهر كضيف شرف في مسلسل المداح 4، بطولة حمادة هلال تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج وشارك في العمل كل من هبة مجدي، خالد سرحان وآخرين.