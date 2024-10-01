جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 2900 دولار للأونصة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 08:08 صباحاً - سي إن بي سي_ رفع بنك جولدمان ساكس ، اليوم الاثنين، توقعاته لسعر الذهب إلى 2900 دولار للأونصة من 2700 دولار في أوائل 2025، مشيراً إلى انخفاضات أسرع في أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الغرب والصين وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية.

وقال جولدمان ساكس “نؤكد مجدداً توصيتنا بشراء الذهب لفترة طويلة بسبب الدعم التدريجي الناجم عن انخفاض أسعار الفائدة عالمياً وارتفاع الطلب من البنوك المركزية والمكاسب التي يوفرها اللجوء إلى التحوط في الذهب في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والمالية والركود”.