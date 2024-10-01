"النواب" يرفع الجلسة العامة..والمجلس يعود للانعقاد غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد، غدا، الأربعاء.

جدير بالذكر أنه انطلقت اليوم، أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد.

وتقضى المادة الدستورية 115 بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.