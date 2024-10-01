رسالة من رئيس الوزراء بالموافقة على قانون الإجرءات الجنائية الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى تلقيه رسالة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/8/2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

وأعلن جبالى إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئن الدستورية والتشريعية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى.

وأعلن جبالى أنه تم إخطار اللجان المختصة بسحب جميع مشروعات القوانين السابق تقديمها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.