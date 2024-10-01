نعرض لكم الان تفاصيل خبر المالية السعودية: توقعات بعجز ميزانية عام 2025 بنسبة 101… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 07:11 صباحاً - سي إن بي سي_ سجلت الميزانية في المملكة العربية السعودية لعام 2025 عجزاً بنسبة 101 مليار ريال، وبلغت الإيرادات 1.184 تريليون ريال والنفقات 1.285 تريليون ريال.

وتوقعت وزارة المالية السعودية أن يسـتمر اقتصـاد المملكة فـي تحقيـق معـدلات نمـو إيجابيـة خـلال عام2024 والمدى المتوسـط، مدعوماً بالاستهلاك والاسـتثمار الخاص، مع اسـتمرارالإصلاحات الهيكلية بمـا فيهـا تنويــع الاقتصـاد، وتعزيــز الخصخصـة، وتحسين بيئـة العمـل، وتمكيـن المـرأة والشـباب، وإصـلاح سـوق العمل، لتحقيـق نمو اقتـصادي مستدام، بالإضافــة إلى الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية المنبثقـة مــن رؤية الســعودية 2030.

ومـن المتوقـع أن يواصل الاقتصـاد السـعودي تسجيل معدلات نمـو إيجابيــة فــي عــام 2024 وعلـى المـدى المتوسـط، بفضل الإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات المنبثقـة مـن رؤية السعودية 2030، التـي أسهمت في تنويـع القاعـدة الاقتصاديــة واسـتغلال فـرص النمو الاقتصادي المحتمل، وتوفيـر البيئـة الاستثمارية الجاذبة، بحسب بيان وزارة المالية.

ووفق التوقعات، سيسجل الناتــج المحلـي الإجمالـي الحقيقــي نمــواً بنســبة 0.8% فــي العــام 2024، مدعوماً بنمـو الأنشـطة غيـر النفطيـة التـي مـن المتوقـع أن تسـجل نمــواً بنحــو %3.7، ويعـزز ذلـك المؤشـرات الاقتصاديـة الإيجابيـة التي شهدها النصـف الأول مـن العـام الحالي خاصة المتعلقـة بالاسـتهلاك والاسـتثمار الخـاص، ومن المتوقـع اسـتمرار معـدلات النمـو الإيجابـي على المـدى المتوسـط، لالتــزام المملكة بتنفيـذ إستراتيجياتها.

إلى ذلك، أشار البيان إلى أن الأداء الإيجابـي الـذي شهده الاقتصـاد المحلـي انعكس من خـلال الأنشطة غيـر النفطية فـي مؤشـرات سوق العمـل، وذلك عبـر النمو المسجل بنسبة 4.1% لأعـداد العامليـن السعوديين فـي القطاع الخـاص بنهايـة الربـع الثاني مــن عـام 2024 وبحوالي 92 ألف عامل مقارنة بالفتـرة المماثلة مـن العام السابق.

وتشـير التوقعـات الأوليـة إلـى أن الرقـم القياسـي لأسـعار المسـتهلك (معـدل التضخـم) للعـام 2024 قـد يصـل إلـى حوالـي 1.7%.

كما تشــير التوقعــات إلــى اســتمرار بقــاء معــدلات التضخـم عنـد مسـتويات مقبولـة علـى المـدى المتوسـط وذلـك بفضـل التدابيـر الاسـتباقية والسياســات التــي اتخذتهــا الحكومــة لاحتــواء ارتفــاع الأســعار.

نمو الناتج المحلي

فــي حيــن أشــارت التقديــرات الأوليــة لعــام 2025 إلــى نمـو الناتـج المحلي الإجمالي الحقيقـي بنسـبة 4.6%، مدعومـاً بنمو الناتـج المحلي للأنشـطة غيـر النفطيـة.

مـن المتوقع أيضاً، أن يـؤدي الانتعـاش الملحـوظ المتوقــع فــي اقتصاد المملكـة إلــى تطــورات إيجابيــة فــي الإيـرادات علــى المـدى المتوسـط. ووفق التقديرات قد يبلــغ إجمالي الإيــرادات للعـام 2025 حوالـي 1,184 مليـار ريـال وصـو لاً إلى حوالي 1.289 مليـار ريال فـي عـام 2027.

وأكد بيان المركزي أن الحكومـة تواصل إصلاحاتهـا لتحقيـق مستهدفات رؤيـة السـعودية 2030، ممـا ينعكـس فـي ميزانيـة العـام 2025 وعلـى المـدى المتوسـط، إذ تسـتهدف الحكومـة الاستمرار بالإنفاق علـى الخدمات الأساسـية للمواطنيـن والمقيميـن إضافـًة إلـىتنفيـذ وتسـريع الإنفـاق لبعـض المشـاريع والإسـتراتيجيات فـي القطاعـات المسـتهدفة.

وتقـدر النفقـات بنحـو 1,285 مليـار ريـال فـي العـام المالـي 2025، كمـا يتوقـع أن يبلـغ الإنفـاق الحكومـي حوالـي 1,429 مليـار ريـال فـي عـام 2027.