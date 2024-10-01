العالم اليوم - حزب الله يعلن استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في المطلة

انتم الان تتابعون خبر حزب الله يعلن استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في المطلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 08:18 صباحاً - أعلن حزب الله، الثلاثاء، استهدافه تحركات جنود إسرائيليين في المطلة الحدودية مع لبنان، بعد إعلان إسرائيل بدئها عملية برية "محدودة" ضد الحزب في جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه استهدف "تحركاً لجنود العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعية".

وأعلن في بيان آخر استهداف "تجمعاً لجنود العدو" في المطلة "بصلية صاروخية".

ولم يشر البيان إلى إعلان إسرائيل أنها بدأت عملية اجتياح بري "محدود" في المنطقة الجنوبية من لبنان.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدة مقذوفات أطلقت، الثلاثاء، عبر الحدود اللبنانية باتجاه المناطق الشمالية للبلاد بعدما بدأت إسرائيل عملية برية "محدودة" ضد حزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش إن المقذوفات أطلقت بعدما دوت صافرات الإنذار في منطقتي المطلة وأفيفيم، مضيفا أن بعضها تم اعتراضه فيما سقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

ماذا يحدث؟