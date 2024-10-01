بعد إقامة عزاء زوجته.. إسماعيل فرغلي يتصدر ترند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر الفنان إسماعيل فرغلي ترند محرك البحث جوجل وذلك بعد إقامة عزاء زوجته أمس والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، والتي رحلت عن عالمنا أول أمس بعد صراع مع المرض.

حضر الفنان سامح حسين، وأحمد بدير للحضور لـ مسجد الحامدية الشاذلية، لتقديم واجب العزاء في الرحلة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي ومساندته.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على الحضور لـ مسجد الحامدية الشاذلية، منهم الإعلامي طارق علام، خالد بيبو مدير الكرة السابق بالأهلي، عمرو عبد العزيز.

أعلن الفنان إسماعيل فرغلي، خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد ومكان عزاء زوجته، التي وافتها المنية، أول أمس الجمعة، وتم تشييع الجثمان صباح أمس السبت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد في حضور عدد كبير من الفنانين، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".