العالم اليوم - فيرتيغلوب تقر توزيعات أرباح بـ 150 مليون دولار للنصف الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 07:21 صباحاً - أعلنت شركة فيرتيغلوب، المدرجة في سوق أبوظبي، أن مجلس إدارتها قد وافق على توزيعات أرباح نقدية مؤقتة للنصف الأول من عام 2024 بقيمة 150 مليون دولار، ما يعادل 551 مليون درهم أو 6.6 فلس لكل سهم. وسيتم توزيع الأرباح في شهر أكتوبر للمساهمين المسجلين في 10 أكتوبر 2024.

وقالت الشركة في بيانها: "تواصل الميزانية العمومية القوية والإدارة الفعّالة للتدفق النقدي في شركة فيرتيغلوب تمكينها من متابعة فرص النمو الانتقائية ذات القيمة المضافة وتحقيق عوائد للمساهمين".

وسيبلغ إجمالي التوزيعات النقدية المدفوعة للمساهمين، بما فيها توزيعات الأرباح النقدية للنصف الأول من عام 2024، 2.42 مليار دولار منذ الطرح العام الأولي في أكتوبر 2021، ما يعني أن الأرباح التي تدفعها الشركة للمساهمين تعتبر واحدة من أعلى المعدلات ومقاييس العائد الإجمالي في قطاعها. واستناداً إلى توزيعات الأرباح المعلنة، تتجاوز عائدات الأرباح السنوية 5%، مما يعزز التزام الشركة بتقديم عوائد قوية للمساهمين.

وعلّق أحمد الحوشي - الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب قائلاً: "تعتبر توزيعات الأرباح المعتمدة من فرتيغلوب بقيمة 150مليون دليلاً آخر على مرونة أعمالنا وقدرتنا على الحفاظ على توليد تدفقات نقدية قوية على الرغم من تقلبات السوق، وبيئة تشغيل معقدة. وتدعم المبادرات التي أطلقناها في عام 2024 هذه التوزيعات، حيث نحقق تقدماً في أهدافنا الاستراتيجية. تدخل شركة فيرتيغلوب مرحلة مهمة من النمو، حيث تعمل على تسريع تطوير سلسلة قيمة الهيدروجين المستدامة وتوسيع منصتها العالمية لحلول الأمونيا والهيدروجين النظيف. وبفضل تركيزنا على الابتكار والاستدامة، نحن مستعدون للاستفادة من الفرص الجديدة. ونطمح إلى ما هو قادم بالتركيز على تطویر الحلول الرقمیة في جمیع أعمالنا، دمج الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار وزيادة كفاءة التكاليف، مما يساعدنا على تقديم قيمة مستدامة لمساهمينا."