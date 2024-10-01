نجلاء بدر تنضم لأبطال قائمة مسلسل تليجراف

القاهرة - محمد ابراهيم -



انضمت الفنانة نجلاء بدر لقائمة أبطال مسلسل مسلسل تليجراف، بطولة أحمد فهمي، وتأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

و من المفترض أن تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة تصوير دورها في مسلسل تليجراف، والذي يعرض في موسم رمضان 2025، على إحدى المنصات، كما تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.



آخر أعمال نجلاء بدر



والجدير بالذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل رمضان كريم 2، تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز وشارك في العمل كل من بيومي فؤاد، سيد رجب، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ويزو وآخرين.

كما شاركت في مسلسل سرة الباتع، بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني إخراج خالد يوسف وشارك في العمل كل من حنان مطاوع، حسين فهمي، ريم مصطفى، أحمد عبدالعزيز، هالة صدقي، منة فضالي.