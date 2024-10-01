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نجوم الفن في حفل زفاف المخرج ياسر عطية والفنانة فاطمة عادل(صور)

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القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل مساء اليوم المخرج ياسر عطية بزفافه على الفنانة فاطمة عادل شقيقة الفنان ميدو عادل، في إحدى الأماكن بمنطقة شبرامنت بحضور الأهل من العائلتين والاصدقاء.

 

أبرز الفنانين الحضور في حفل زفاف المخرج ياسر عطية والفنانة فاطمة عادل

 

وحضر عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع على رأسهم أشرف زكي، مدحت صالح وكريم فهمي، وصلاح عبدالله، وصبري فواز ومحمد جمعة، وحسني شتا، وعصام عمر، ومصطفى أبو سريع، وأميرة أديب، ومصطفى غريب، أحمد كشك، وعايدة رياض، أحمد صيام، ومفيد عاشور، وعزت زين، وباتع خليل.

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آخر أعمال الفنانة فاطمة عادل 

 

يذكر أن الفنانة فاطمة عادل قدمت مؤخرًا فيلم "ليه تعيشها لوحدك" إذ شاركت فيه مع عدد من الفنانين، منهم شريف منير، خالد الصاوي، أمينة شلباية، وسلمى أبو ضيف، والفيلم من تأليف أحمد عبد العزيز وإخراج حسام الجوهرى.

آخر أعمال المخرج ياسر عطية 


بينما شارك ياسر عطية كمساعد مخرج في عدد من الأعمال موخرًا وهما عتبات البهجة، الكتيبة 101، راجعين ياهوى، موسى، ستات بيت المعادي، شقة فيصل والعديد من الأعمال.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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