انت الأن تتابع خبر الدخول بدون تأشيرة ..كيفية الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية بتكلفة 4 الاف ريال 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الإقامة الدائمة أو المميزة في المملكة العربية السعودية لها برنامج خاص ومتميز جدا حيث أنه يهدف إلى توفير فرص جذب المستثمرين من مختلف دول العالم وتحفيزهم على الاستثمار في البلاد، مما يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الصناعية والتجارية بالإضافة إلى ذلك يهدف البرنامج إلى تحسين جودة الحياة للمقيمين في المملكة العربية السعودية من خلال توفير فرص عمل وخدمات متميزة مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية 2024

قدمت المملكة العربية السعودية مجموعة من المبادرات الجديدة، ومن بين هذه المبادرات برنامج الإقامة الدائمة الذي يشمل 7 فئات مختلفة من المجتمع، بما في ذلك أصحاب العقارات ورجال الأعمال والمستثمرين، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

وفيما يلي الفئات المستحقة للإقامة الدائمة:

السيدات المتزوجات من المواطنين السعوديين.

الطلاب والطالبات الأجانب المقيمين في المملكة.

المقيمون بالقرب من الحرمين الشريفين.

الموظفون العاملون في السفارات.

الأجانب الذين لديهم تاريخ سابق في التعامل مع الوزارات والمؤسسات.

المزارعون والعمال المنزليون.

السائقون الذين تحت كفالة فردية.

مميزات الإقامة الدائمة في السعودية

الحصول على الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية يعزز استقرارك الاجتماعي داخل البلاد ويفتح أبواب الاستثمار لك وإليك بعض المزايا التي تحصل عليها:

الحرية في السفر إلى ومن المملكة في أي وقت.

السماح بامتلاك وسائل النقل داخل البلاد بشكل قانوني.

فرصة لبدء نشاط تجاري.

الإمكانية لصاحب الإقامة الدائمة بتقديم دعوات زيارة لأفراد أسرته وأقاربه القادمين من الخارج.

القدرة على امتلاك عقارات لفترة تصل إلى 100 عام.

تعرف على شروط الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وتشمل ما يلي:

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على الإقامة لا يقل عن 21 عاما.

يجب أن يكون خاليا من أي أمراض مزمنة.

يجب أن يكون لديه دخل ثابت يمكنه الاعتماد عليه لتأمين متطلبات الحياة اليومية.

يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لفترة طويلة.

يجب أن يكون المتقدم متواجدا في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

طريقة التقديم ومبلغ الإقامة الدائمة في السعودية

يمكنك تقديم طلب الإقامة الدائمة من خلال مركز الإقامة المميزة، حيث يتعين عليك تعبئة الطلب وتقديم جميع الوثائق المطلوبة ووفقا لما أعلنته الجهات المختصة بالإقامة في المملكة العربية السعودية يتوجب على المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة دفع رسوم قدرها 800 ألف ريال سعودي.

كيفية الحصول على الاقامة الدائمة في السعودية