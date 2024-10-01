عجز الميزان التجاري غير البترولي يرتفع إلى 31.9 مليار دولار…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - أحمد عبد الرحمن – كشف البنك المركزي المصري المصري عن ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 354.8 مليون دولار ليسجل نحو 31.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023- 2024، مقابل نحو 31.6 مليار دولار، بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة لها.

وأرجع المركزي ذلك إلى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.4 مليار دولار لتصل إلى 58.8 مليار دولار، مقابل 57.4 مليار دولار، وتركز الارتفاع في الواردات من خردة وفضلات من حديد صب، وسيارات ركوب، والقمح.

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو مليار دولار لتسجل نحو 26.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 25.8 مليار دولار بالفترة المماثلة، وتركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وأقمشة منسوجة.