- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري غير البترولي يرتفع إلى 31.9 مليار دولار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 04:13 مساءً - أحمد عبد الرحمن – كشف البنك المركزي المصري المصري عن ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 354.8 مليون دولار ليسجل نحو 31.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023- 2024، مقابل نحو 31.6 مليار دولار، بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة لها.
وأرجع المركزي ذلك إلى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.4 مليار دولار لتصل إلى 58.8 مليار دولار، مقابل 57.4 مليار دولار، وتركز الارتفاع في الواردات من خردة وفضلات من حديد صب، وسيارات ركوب، والقمح.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو مليار دولار لتسجل نحو 26.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 25.8 مليار دولار بالفترة المماثلة، وتركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وأقمشة منسوجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجز الميزان التجاري غير البترولي يرتفع إلى 31.9 مليار دولار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.