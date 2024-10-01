نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تصعيد خطير.. إيران تقصف أهدافًا في إسرائيل ورسائل سياسية تشعل الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إيران تقصف أهدافًا في إسرائيل ورسائل سياسية تشعل الشرق الأوسط.. أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024، عن تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي مصدره إيران، مما أثار حالة من الطوارئ في البلاد. وذكرت وسائل الإعلام العبرية، بما في ذلك "يديعوت أحرونوت"، أن الهجوم تضمن إطلاق ما لا يقل عن 102 صاروخ باتجاه إسرائيل، وهو ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مختلف المناطق.

جميع المدنيين في الملاجئ

حسب التصريحات الرسمية للجيش الإسرائيلي، تم وضع جميع المدنيين في الملاجئ كإجراء احترازي لحمايتهم من الصواريخ التي تتساقط في مناطق متعددة. وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد ملحوظ في التوترات بين إيران وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، ما ينذر بتداعيات خطيرة على مستوى المنطقة.

الضربة تصعيد خطير

تصعيد خطير.. يأتي هذا التصعيد في وقت حساس جدًا، حيث تشهد المنطقة حالة من عدم الاستقرار السياسي والعسكري. ويعكف الجيش الإسرائيلي على تقييم الأضرار ومحاولة التصدي للتهديدات المستمرة، وسط تزايد المخاوف من تصاعد الأعمال العدائية إلى صراع أوسع نطاقًا.