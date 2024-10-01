نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT مساء اليوم الثلاثاء بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس وديمونا والنقب في إسرائيل.

الجيش الإسرائيلي: هجوم إيراني صاروخي على إسرائيل الآن

ومنذ قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل.

وطلب المتحدث باسم الجيش من الإسرائيليين البقاء في حالة تأهب واتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بدقة.

وأضاف في بيان مصور: "في الدقائق القليلة الماضية، وزعت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات منقذة للحياة في مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد، يطلب فيها من الجمهور الالتزام بإرشادات قيادة الجبهة الداخلية".

وتابع قائلا: "عند سماع صفارة الإنذار، يجب عليك الدخول إلى مكان محمي والبقاء هناك حتى إشعار آخر".

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي يقوم وسيقوم بكل ما هو ضروري لحماية المدنيين.

وذكرت وسائل إعلام أنه تم إطلاق 100 صاروخ باليستي وصاروخ "كروز" باتجاه إسرائيل.