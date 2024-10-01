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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- ضربة إيران المفاجئة على إسرائيل هل بدأ الانتقام لدماء الحلفاء؟

عاجل- ضربة إيران المفاجئة على إسرائيل هل بدأ الانتقام لدماء الحلفاء؟.. أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صواريخ إيرانية في سماء مدينة حيفا. وقد دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل بما فيها بئر السبع ومناطق محيطة بصحراء النقب، مما أثار حالة من الذعر بين السكان.

استعدادات لهجوم إيراني واسع النطاق

في وقت سابق اليوم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن الاستعدادات جارية لمواجهة هجوم إيراني واسع النطاق يستهدف منشآت أمنية في إسرائيل. وأشار المصدر إلى أن الهجوم قد يشمل أيضًا أهدافًا مدنية، مما يزيد من خطورة الوضع.

تصريحات إيران

من جانبها، أكدت إيران أن دول المنطقة قادرة على الدفاع عن نفسها أمام ما وصفته بـ "اعتداءات إسرائيل". وأوضحت أن صبرها ينبع من باب الحكمة، ملمحة إلى أنها لن تتوانى عن الرد في حال استمر التصعيد.

استدعاء الاحتياط للحرب على لبنان

في إطار التحضيرات الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استدعاء أربعة ألوية احتياط استعدادًا لحرب محتملة على لبنان، مما يعكس تصاعد التوترات الإقليمية.

تصريحات أمريكية وتحذيرات السفارة

أكدت مصادر في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل في غضون 12 إلى 24 ساعة، وفقًا لما ذكرته قناة فوكس نيوز الأمريكية. وأشار المصدر الأمريكي إلى أن الهجوم الإيراني سيكون أكبر في أهدافه ونطاقه من الهجوم الذي وقع في أبريل.

ووجهت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيرًا عالي المستوى لموظفيها، داعية مواطنيها إلى العودة لمنازلهم والاستعداد لدخول الملاجئ. يُعتبر هذا التحذير الأول من نوعه منذ الهجوم الإيراني على إسرائيل في أبريل الماضي.

رد الفعل الإسرائيلي

أكد المتحدث العسكري الإسرائيلي أن أي هجوم إيراني على إسرائيل ستكون له تداعيات كبيرة، مشددًا على جاهزية إسرائيل للرد على أي تهديدات تواجهها.