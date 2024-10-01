نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه بيومين.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "مطعم الحبايب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض مسلسل "مطعم الحبايب" بطولة الفنان أحمد مالك وهدى المفتي، والذي من المقرر عرضة 3 أكتوبر المقبل عبر منصة "شاهد vip".

وقبل عرض المسلسل يستعرض لكم دوت الخليج الفني كل المعلومات التي تخص مسلسل "مطعم الحبايب".

عدد حلقات مسلسل "مطعم الحبايب"

يشهد مسلسل "مطعم الحبايب" عودة أحمد مالك بعد غياب عامين، فكان آخر أعماله المعروضة عربيا مسلسل "تحقيق"، ويتكون من 10 حلقات.

أبطال مسلسل "مطعم الحبايب"

يضم مسلسل "مطعم الحبايب" بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

موعد عرض مسلسل "مطعم الحبايب"

يبدأ عرض مسلسل "مطعم الحبايب" يوم 3 أكتوبر عبر منصة "شاهد vip"، ويشهد تعاون أحمد مالك وهدى المفتي وهو ثنائي أحبهما الجمهور.

قصة مسلسل "مطعم الحبايب"

تدور أحداث مسلسل "مطعم الحبايب" حول الشيف "أبو المجد" بيومي فؤاد، الذي يحقق حلمه بإعادة فتح مطعم أجداده وتنضم إليه ابنته "ديدي" هدى المفتي على مضض، لكن عثورها على كتاب سحري في مخزن المطبخ سرعان ما يحول موقفها ويدفعها للتصدي للمنافسين المتربصين بالمطعم، ويجسد بيومي فؤاد شخصية صاحب مطعم، ويدخل في خلافات ومناوشات بشكلٍ شبه يومي مع أصحاب المطاعم المجاورة له، من منطلق المنافسة فيما بينهم، لكن تجمعهم بالنهاية حالة من الوحدة والترابط دون التسبب في أي ضرر ضمن أحداث العمل.

شاهد تروج لـ مسلسل "مطعم الحبايب"

سبق، روجت منصة شاهد الرقمية، لمسلسل «مطعم الحبايب»، ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو ترويجيا، وكتبت: «باقي 3 أيام ونجومنا يوصلوا، والحماس قولوا لنا مين أكتر شخصية متحمسين ليها، مطعم الحبايب، 3 أكتوبر على Shahid».

أعمال جمعت أحمد مالك وهدى المفتي من

اجتمع الثنائي أحمد مالك وهدي المفتي في العديد من الأعمال ومن الأعمال التي شاركا فيها مسلسل "بيمبو" 2021، وفيلم "كيرة والجن" عام 2022، ومسلسل "تحقيق" 2022، كما ظهرا معا في حلقة من حلقات برنامج "رامز جاب من الآخر" لرامز جلال في رمضان.