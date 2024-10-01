أخبار اليمن : 3 عمليات عسكرية يمنية ردا على العدوان وإسنادا للمقاومة

3 عمليات عسكرية يمنية ردا على العدوان وإسنادا للمقاومةأعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية في البحر الأحمر والمحيط الهندي والبحر العربي.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت ثلاث عمليات عسكرية، الأولى استهدفت سفينةَ ( CORDELIA MOON ) النفطيةَ البريطانية في البحر الأحمر، بثمانية صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة وزورق مسير، وقد أدت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة.

وأشارت إلى أنه تم خلال العملية الثانية استهداف سفينةَ MARATHOPOLIS) ) في المحيط الهندي بصاروخ مجنح، والعملية الثالثة تمثلت في استهدفت السفينة مجددا لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك أثناء إبحارها في منطقة عمليات القوات المسلحة في البحر العربي إلى الشمال الشرقي من أرخبيل سقطرى اليمني، وتم استهدافها بطائرة مسيرة وأدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية وفرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفعِ الحصار عنها ووقف العدوان على لبنان.