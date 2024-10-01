نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب ثلاث سنوات … عودة نداء شرارة لمهرجان الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود المطربة الأردنية نداء شرارة بعد غياب للمشاركة في الدورة الـ 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وتحيي حفلين يوم 13 و16 أكتوبر بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

نداء شرارة:أشعر بأنني ابنة من ابناء مهرجان الموسيقي العربية

حيث أعربت نداء شرارة في تصريحات صحفية لها عن سعادتها البالغة، بعودتها بعد غياب ثلاث سنوات عن مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، حيث قالت: " مبدئيا أشعر بأنني ابنة من ابناء مهرجان الموسيقي العربية فهو له مكانة كبيرة في قلبي، ولكنني سعيدة للغاية بالمشاركة هذا العام بحفلين في مدينة الإسكندرية يوم ١٣ اكتوبر ومدينة دمنهور يوم ١٦ اكتوبر، وذلك بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، ويبدأ الحفل في تمام الساعة 8 ونصف مساءً".

تفاصيل الحفل

والجدير بالذكر أن نداء شرارة نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " بوستر الحفل، وعلقت: "حبايب قلبي في مصر تحديدًا إسكندرية يتجدد اللقاء بتاريخ 13 أكتوبر، بمهرجان الموسيقى العربية بدورته 32، في دار الأوبرا، سيد درويش، بانتظاركم"، وطرحت شركة تذكرتي، أسعار تذاكر الحفل، والتي قسمتها لـ 3 فئات، الفئة الأولى بـ 200 جنيه، والثانية بـ 300 جنيه، والفئة الثالثة والأخيرة بـ 400 جنيه.