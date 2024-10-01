بيان عاجل من سفارة مصر فى بيروت لأبناء الجالية المصرية للبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - تهدي سفارة جمهورية مصر العربية أطيب تحياتها إلي المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في لبنان، وتسهيلاً للمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن على ضوء التطورات الأمنية الحالية التي يشهدها لبنان، ناشدت السفارة المواطنين المصريين الذين لا يحملون جواز سفر مصري صالح ( نتيجة فقدان جواز السفر أو انتهاء مدة صلاحيته) سرعة التوجه إلى السفارة للعمل على استخراج وثيقة سفر.

طالبت السفارة بالأوراق الرسمية المصرية التي تُثبت تمتعه بالجنسية المصرية وتحمل صورته الشخصية (أصل أو صورة جواز السفر المنتهي، أو صورة جواز السفر المفقود، أو بطاقة الرقم القومي، أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية، أو رخصة قيادة مصرية، أو تصريح عمل صادر من السلطات المصرية)، مع تسليم صورة شخصية.

أكدت سفارة مصر لدى لبنان انه سيتم استقبال طلبات المواطنين الراغبين في استخراج وثائق السفر خلال أيام العمل في الفترة من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 عصراً.