اليونيفيل ترفض أى عبور إلى لبنان وتعتبره انتهاكاً للسيادة اللبنانية وللقرار 1701

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - أصدرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جنوب لبنان(يونيفيل) ، بيانا قالت فيه أن الجيش الإسرائيلي أبلغها يوم أمس عن نيته القيام بعمليات توغل برية محدودة داخل لبنان.

ورغم هذا التطور الخطير، فإن حفظة السلام لا يزالون في مواقعهم. نحن نعمل بانتظام على تعديل وضعنا وأنشطتنا، ولدينا خطط طوارئ جاهزة للتفعيل إذا لزم الأمر. إن سلامة وأمن قوات حفظ السلام أمر بالغ الأهمية، ونذكر جميع الأطراف بالتزاماتها إزاء احترام ذلك.

وأكد البيان إن أي عبور إلى لبنان يشكل انتهاكاً للسيادة اللبنانية وسلامة أراضي لبنان، وانتهاكاً للقرار 1701. إننا نحث جميع الأطراف على التراجع عن مثل هذه الأعمال التصعيدية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة المزيد من الدماء.

إن ثمن الاستمرار في مسار العمل الحالي باهظ للغاية، ويجب حماية المدنيين، وعدم استهداف البنية الأساسية المدنية، واحترام القانون الدولي.

إننا نحث الأطراف بقوة على إعادة الالتزام بقرارات مجلس الأمن والقرار 1701 (2006) باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة".