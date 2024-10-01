إكسترا نيوز تعرض تقريرا حول توفير لحوما ودواجن بأسعار مخفضة ضمن "حياة كريمة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 04:35 مساءً - عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تلفزيونيا حول مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بالمحافظات، وذكر التقرير انه يتم توفير لحوم هندية مجمدة ودواجن بأسعار مخفضة، وتوفير اللحوم والدواجن بأسعار أقل من السوق.

ولفت التقرير إلى تقديم لحوم بلدية طازجة تخضع لرقابة بيطرية صارمة، حيث تتوسع المبادرة تدريجيا لتشمل جميع المحافظات المصرية، وتهف للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين ودعم الطبقة المتوسطة، والإنتاج المحلى، كما تسهم المبادرة فى دعم المزارعين المحليين وتشجيعهم على الإنتاج.

المؤسسة من خلال منفذها المتنقل، تبيع اللحوم بسعر 185 جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وهو سعر تنافسى مقارنة بالأسعار فى الأسواق الخارجية، حيث تبدأ أسعار اللحوم المستوردة من 250 جنيهًا، وتصل أسعار اللحوم الطازجة إلى أكثر من 400 جنيه.

وتبيع المؤسسة الدجاجة الواحدة بسعر 112 جنيهًا، وهى أسعار تنافسية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين الذين جربوا اللحوم فى الأيام السابقة عادوا للاستفادة منها مرة أخرى نظرًا لجودتها.

كما أن متطوعى مؤسسة "حياة كريمة" كانوا موجودين فى المكان لمساعدة المواطنين وتنظيمهم وتقديم الخدمة بأفضل شكل ممكن، وهذه الجهود تأتى ضمن مساعى الدولة بمختلف مؤسساتها لرفع العبء عن كاهل المواطنين والاهتمام بكل جوانب حياتهم، بهدف توفير حياة كريمة لهم.