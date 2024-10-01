فاطمة عادل تتصدر تريند "جوجل" بعد ساعات من حفل زفافها

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة فاطمة عادل، شقيقة الفنان ميدو عادل، تريند محرك البحث جوجل بعد ساعات من احتفالها بحفل زفافها أمس على المخرج ياسر عطية في إحدى الأماكن بمنطقة شبرامنت بحضور الأهل من العائلتين والأصدقاء.

وحضر حفل زفاف الفنانة فاطمة عادل عدد من نجوم الفن من بينهم مدحت صالح، وعصام عمر، وصلاح عبدالله وصبري فواز، ومصطفى أبو سريع، وأميرة أديب، ومصطفى غريب، وعايدة رياض، وكريم فهمي، محمد جمعة، أحمد كشك، أحمد صيام، مفيد عاشور، عزت زين، بتاع خليل، حسني شتا وغيرهم.



آخر أعمال الفنانة فاطمة عادل

يذكر أن الفنانة فاطمة عادل شاركت مؤخرًا في فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة كلًا من شريف منير، خالد الصاوي، أمينة شلباية، وسلمى أبو ضيف، والفيلم من تأليف أحمد عبد العزيز وإخراج حسام الجوهرى.

آخر أعمال المخرج ياسر عطية

وشارك ياسر عطية كمساعد مخرج في عدد من الأعمال أبرزهم عتبات البهجة، الكتيبة 101، راجعين ياهوى، موسى، ستات بيت المعادي، شقة فيصل.