نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابة محمد هاني.. 3 لاعبين ينتافسون على خلافته في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بترتيب أوراقه من أجل حسم بديل نجم الفريق محمد هاني في تشكيل الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد إصابة محمد هاني في الركبة.

ووفقا لتقارير صحفية فإن الأهلي أعلن بشكل رسمي تعرض محمد هاني إلى إصابة عبارة عن جزع في الرباط الصليبي الخلفي يتسبب في غيابه عن المباريات لمدة قد تصل إلى 3 أشهر مقبلة.





وأكدت التقارير الصحفية أن الأهلي يمتلك في قائمته 3 لاعبين يمكنهم اللعب في مركز الظهير الأيمن وهم عمر كمال عبدالواحد وخالد عبدالفتاح بجانب أكرم توفيق.

وأوضحت التقارير الصحفية أن مارسيل كولر يعاني من أزمة كبيرة في مركز الظهير الأيمن بالرغم من وجود أكثر من بديل لعدم قناعته الفنية بخدمات عمر كمال عبدالواحد في الجانب الدفاعي بالإضافة إلى عدم مشاركة خالد عبدالفتاح في المباريات منذ فترة طويلة بجانب الاعتماد على أكرم توفيق في وسط الملعب.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مارسيل كولر يعود من إجازته في نهاية الأسبوع الحالي من أجل الاطمئنان على إصابة محمد هاني والإطلاع على مدة غيابه والوقوف على البدلاء استعدادًا لمباريات الموسم الجديد.

يذكر أن الدقيقة 26 من مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي شهدت خروج محمد هاني، بسبب الإصابة على مستوى الركبة، ومشاركة عمر كمال عبد الواحد بدلا منه، بعد تأكيدات الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، بعدم قدرة اللاعب على استكمال المباراة.