حسن الخطيب: شراكات استثمارية جديدة مع فرنسا في النقل والطاقة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 01:13 مساءً - محمد أحمد _ افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي في مدينة مارسيليا، بمشاركة واسعة من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

و أكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لمدينة مارسيليا كميناء محوري على البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن اختيارها لعقد المنتدى يعكس دورها الحيوي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.

أوضح الخطيب أن المنتدى يمثل فرصة كبيرة لبحث شراكات جديدة في مجالات ذات أولوية مثل النقل البحري، اللوجيستيات، والطاقة الخضراء. وأشار إلى أن الدولة المصرية تدفع نحو التحول الأخضر، مستعرضًا الحوافز الضريبية التي قدمتها الحكومة لتشجيع مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع السياحة، خاصة سياحة اليخوت، حيث تسعى مصر لتصبح وجهة عالمية في هذا المجال، مما يتماشى مع أهدافها السياحية والاستثمارية.

وأشار الوزير إلى أن مشروع تنمية شبه جزيرة رأس الحكمة الضخم على ساحل البحر المتوسط غرب مدينة الإسكندرية، ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر لتصل إلى ٤٦.١ مليار دولار خلال العام المالي٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حيث بلغت استثمارات المشروع ٣٥ مليار دولار.