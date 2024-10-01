حزب الله يقصف تجمعا لجنود الاحتلال في مستوطنة المطلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 10:28 صباحاً - قصف حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة المطلة ومستوطنة أفيفيم برشقة صاروخية وبالمدفعية.

ويواصل حزب الله اللبناني قصفه على مناطق تجمع جنود الاحتلال ومخازنهم؛ ردًا على الغارات الإسرائيلية التي وقعت على لبنان في الأيام الماضية والتي أدت لاغتيال عدد كبير من عناصره.

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضي، عدة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، أدت إلى انفجارات كبيرة، وأعلن لاحقًا اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ ما يقرب من عام، عندما شنّ حزب الله أول هجوم في اليوم التالي لهجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.